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Названо главное отличие чеченских войн от «АТО»
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Названо главное отличие чеченских войн от «АТО» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявление украинского министра обороны Степан Полторака, который сравнил «антитеррористическую операцию» в Донбассе с войной России с террористами в Чечне.
«Обе чеченские две войны — несмотря на то, что первая велась без всякого плана и без всякого смысла и была во многом преступной, — постоянно шли переговоры и общение с полевыми командирами, с чеченскими старейшинами. А в ходе второй войны общение и постоянный контакт с чеченцами стали основной того, что мы одержали победу над боевиками, потому что они утратили свою базу поддержки», — заявил газете ВЗГЛЯД Шурыгин.
По его словам, это произошло только потому, что российские силы постоянно «вели то, что называется мирным процессом». Украина в Донбассе использует противоположные методы, отметил эксперт.
«Украина же только давит и уничтожает. И, соответственно, в этом случае рассчитывать на какие-либо преференции в глазах тех, кто живет на Донбассе, ей не приходится», — сказал он.
Ранее в четверг Полторак заявил, что Украина не планирует проводить широкомасштабные наступательные действия в Донбассе и «осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне».
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