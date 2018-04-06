Как готовят спецназ ГРУ

Спецназ ГРУ: как готовят «псов войны»

Спецназовцы разведывательного управления считаются элитой элит, и попасть в их число — мечта каждого военного. Но сделать это не так-то просто, ведь подразделения ГРУ — одни из самых закрытых. Раньше набор сюда проводился среди призывников-срочников, которые по своим данным годились для службы в ВДВ, и бонусом при этом было наличие разряда в каком-нибудь виде спорта: бег, прыжки с парашютом, единоборства и стрельба. Теперь условия отбора строже — в разведку не попадают, в разведку берут: опытные офицеры присматриваются к солдатам, которые хорошо себя показали на учениях или в боевых действиях. Однако те, кого все-таки пригласят, должны будут выдержать долгий и изнуряющий курс обучения.

Разведчик обязан обладать широчайшим спектром навыков: от тактики боевых действий в атаке, прыжков с парашютом, приемов обороны и альпинизма и прочего до знания топографии, иностранного языка (а то и нескольких), психологии, основ химической и радиолокационной разведки, альпинизма. О таких банальностях, как умение водить любой вид военной техники и использовать любое вооружение отечественного и зарубежного производства, даже нечего и говорить.

“Офицеры и сержанты часто напоминали нам, что мы гвардия и десант, а значит, должны соответствовать этому высокому званию, — рассказывает гвардии рядовой 1-го зенитного ракетного полка ВДВ Артур Маковский. — Каждый день у нас была физподготовка, кроссы, стрельбы. Четверть от всего времени мы проводили на полевых выходах и на «скачках» — когда личный состав отправляли в лес на неделю без каких-либо подручных средств и заставляли выживать. Кроме того, было очень много парашютно-десантной подготовки. Тренировки на тренажерах и непосредственно сами прыжки. Дисциплина поддерживалась не только уставом, в строгие рамки загоняли сами условия. Например, после учений или кросса ты даже ночью будешь сидеть и чистить свою форму от грязи. Можешь, конечно, этого не делать, никто вроде бы не заставляет, но за неопрятный внешний вид на утреннем построении с тебя спросят".

Помимо указанных навыков у бойцов воспитывают такие качества характера, которые превращают их в ходячую машину смерти. Именно это оказывает самое большое влияние на их личность.

В первую очередь у бойцов тренируют выносливость и силу, причем выносливость в этой связке главнее. Основная работа разведки проходит на ногах, в пешем порядке, и длина переходов обычно составляет ни один десяток километров. Мало того что бойцы должны выйти к своей цели незаметно, им следует после завершения операции, если это была, например, диверсия, немедленно уходить в максимально быстром темпе, что подразумевает 5-6 часов непрерывного бега. При этом каждый боец несет на себе экипировку и снаряжение на 20-30 килограмм. Поэтому кандидаты в разведчики очень часто и много бегают, а также поначалу спят не больше 4 часов в сутки.

«После сорокакилометрового перехода командир вдруг выстраивал роту в цепь, и она по-пластунски преодолевала пахоту, затем следовал марш-бросок, а потом отдавался приказ снова ползти по-пластунски. И когда у разведчиков перед глазами, залитыми потом, плыли красные и зеленые круги (казалось, еще метр — и дух вон), тогда звучала резкая, как выстрел, команда: "В одну шеренгу становись!“ Разведчики выстраивались и проводили перекличку по порядку номеров. Число, названное последним бойцом, безоговорочно означало списочный состав роты на сегодня. Опоздавшие и отставшие отчислялись немедленно. Никаких объяснений командир не принимал», — так в своей книге «Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ» Анатолий Тарас и Федор Заруцкий описывают проверку разведчиков на выносливость, которую проводил командир отдельной гвардейской разведроты, Герой Советского Союза капитан Дмитрий Покрамович.

Ко всему прочему боец спецназа ГРУ не просто преодолевает большие расстояния, он должен быть крайне осторожен и решителен, постоянно просчитывая ситуацию и держа в уме карту местности. Если он уходит от преследователей, то старается ввести их в заблуждение, оставляет на пути ловушки, создает ложные цели, запутывает маршрут, особенно если враг пускает по следу собак. Порой возвращаться с задания приходится по такой местности, куда обычный человек в здравом уме даже не подумает сунуться — например, взбираться по отвесным скалам, идти по узким тропинкам над обрывом и т.д. Чтобы разведчики научились справляться со своим страхом, во время тренировок их заставляют привыкать к нему. Одно из самых распространенных упражнений — это сидение на краю обрыва, и так, чтобы ноги свешивались в глубокую пропасть. Сначала бойцы застывают от испуга, но потом, обуздав парализующее чувство, приспосабливаются и начинают контролировать свое поведение.

Пожалуй, главное качество, которое прививают диверсантам, — это готовность убить. Тренировки проходят очень жестко, идет постоянный прессинг, нередки травмы, которые инструктор специально провоцирует. Существует присказка, что солдат должен бояться сержанта больше, чем врага, тогда во время боя он в первую очередь будет обеспокоен выполнением задачи и при встрече с противникам будет четко нацелен на его уничтожение. Убивать учат всеми возможными способами — огнестрельным и холодным оружием, камнями, палками и любыми подручными средствами. Оружием становится сам боец, который начинает воспринимать всех, кроме непосредственного командования, как потенциальных врагов.

Это качество — большой плюс для подготовки, но в то же время и жирный минус для обыкновенной жизни. Убийство для таких воинов из разряда табу и форс-мажора переходит в обычное дело. А после окончания службы никто не занимается их социализацией. У некоторых прошедших боевые действия солдат не получается перевернуть сознание, влиться в общество и возвратиться к гражданской жизни. Такие люди превращаются в так называемых «псов войны» и остаются на службе в армии. Не способные перестроиться, они даже во время командировок домой проклинают все на свете, потому что жизнь на гражданке их утомляет их, успевая быстро наскучить.