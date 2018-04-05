ВМФ получит новые патрульные корабли

ВМФ до 2022 года получит шесть патрульных кораблей проекта 22160

Военно-морской флот России до 2022 года планирует получить в свой состав шесть новейших патрульных кораблей проекта 22160, заявил журналистам в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало

Головной корабль серии " Василий Быков " был заложен 26 февраля 2014 года на Зеленодольском заводе имени Горького. Все остальные корабли сегодня находятся на различных этапах постройки. Ранее гендиректор Зеленодольского завода Ренат Мистахов заявлял РИА Новости , что в соответствии с контрактом, все шесть кораблей должны быть переданы флоту к 2020 году.

"ВМФ России до 2022 года планирует получить в свой состав шесть патрульных кораблей проекта 22160. В зависимости от характера выполнения задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении", — сказал Дыгало.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Автономность плавания кораблей составляет 60 суток, скорость — 30 узлов, водоизмещение — около 1,3 тысячи тонн, численность экипажа — около 80 человек. Дальность плавания корабля — 6 тысяч морских миль.

На вооружении кораблей стоит 57-миллиметровая артиллерийская установка, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. Кроме того, на корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.