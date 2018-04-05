Родина не забыла: меняются правила призыва в армию

Родина не забыла

Призывников заставят явиться в военкомат не дожидаясь повестки

До настоящего времени в России , как и в Советском Союзе, военкоматы обычно сами решали, кто и когда к ним должен явиться для прохождения медкомиссии и прочих процедур, предшествующих отправке к месту службы. Таким образом удавалось упорядочить и облегчить работу призывных комиссий, так как общее число призывников обычно превышает потребности Вооруженных сил в конкретной призывной кампании. Самостоятельно являлись только те, кто вставал на учет по новому месту жительства.

Теперь же депутаты предлагают внести поправки в закон о призыве и обязать всех граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не получивших по какой-то причине повестку, добровольно, без лишних напоминаний явиться к военкому в период между весенней и осенней кампаниями. В ином случае человека будут считать уклонистом. Об этом нюансе автор поправок, депутат Андрей Красов , выступая на пленарном заседании, попросту умолчал, не считая его принципиально важным.

Решение обусловлено нехваткой кадров в комиссариатах, а не новобранцев в казармах

По словам осведомленного источника, дефицита новобранцев в российских вооруженных силах нет. Есть проблемы с эффективностью работы военкоматов после того, как там остались только штатские сотрудники, а затем еще и прошли сокращения. Работники комиссариатов, особенно в регионах, уже почти не способны самостоятельно обходить всех призывников. Отсюда и инициатива с заказными письмами. Обязанность же посещать по своей инициативе военкоматы у граждан, как отметил источник, была всегда, но исполнялась лишь особо добросовестными гражданами или добровольцами из-за отсутствия ответственности. Проблема также, по его словам, обусловлена тем, что школьников везут ставить на учет организованно, а уже для вузов или работодателей только повестка порой является поводом отпустить молодого человека решать вопросы с призывной комиссией.

Письмо из военкомата получит статус повестки

Согласно поправкам, заказное письмо из военкомата с требованием явиться для получения повестки предлагается приравнять по статусу к получению самой повестки. При этом на почтовом уведомлении может расписаться не только призывник, но и любой совершеннолетний член его семьи. Как будет реализована эта норма, депутат не пояснил. Россияне пока еще имеют право не открывать дверь почтальонам и не ставить свою подпись во всех случаях, когда их об этом просят. Вероятно, в этом случае будет действовать предыдущая норма, согласно которой, не получившие повестку обязаны являться к военкому без дополнительных напоминаний.

Даже если письмо доставлено с опозданием, призывник все равно обязан явиться

В распоряжении призывника будет всего три дня на то, чтобы добраться до военкома после получения (им самим или его родственником) повестки или заказного письма. Даже в том случае, если письмо доставлено с опозданием и обозначенная в нем дата явки просрочена. Правда, если период призыва к тому моменту будет завершен, то можно не спешить с визитом, но нужно явиться в военкомат до начала следующей призывной кампании.

Полицейские больше не будут отлавливать призывников, но продолжат охоту на уклонистов

Законопроект предлагает исключить участие полицейских в призывных кампаниях. Они больше не будут разносить повестки, устраивать засады на призывников у подъездов или на постах ДПС и доставлять молодых людей в военкоматы. Однако борьба с уклонистами, с теми, кто проигнорировал призыв после получения повестки или письма, не прекратится. Эта функция так и будет закреплена за правоохранительными органами

Уклонистов станет больше

Законопроект, по словам Красова, направлен на борьбу с теми, кто не желает исполнить свой долг перед государством, а таковых с начала года насчитали уже 170 тысяч. Однако новые и более жесткие требования скорее всего приведут к увеличению их численности. Ведь в список уклонистов могут занести не только тех, кто проигнорировал полученную повестку, но и тех, кто не явился к военкому добровольно, по достижении призывного возраста. Вопрос о мере ответственности для последних остается открытым. В административном и уголовном законодательстве имеется презумпция невиновности, требующая конкретных доказательств вины. В случае с повесткой или заказным письмом таковым может служить подпись призывника. Но как быть с теми, кто нигде не расписывался?

Однако в российской юридической практике уже применяется заочное привлечение к административной ответственности владельцев автомобилей за нарушения, допущенные водителем. Как известно, владелец и водитель — далеко не всегда один и тот же человек. В этом случае презумпция невиновности не работает, и владельцу транспортного средства приходится самостоятельно доказывать свою непричастность к нарушению. Этот правовой казус открывает возможность применения аналогичной процедуры и к призывникам.