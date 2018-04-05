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«Маршал Устинов» провел учения в Баренцевом море
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Крейсер «Маршал Устинов» провел учения в Баренцевом море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота (СФ) атаковал подлодку условного противника на учениях в Баренцевом море, сообщил журналистам начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.
"Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для отработки учебно-боевых задач во взаимодействии с подводными лодками и авиацией… Во взаимодействии с вертолетами Ка-27ПС были определены точные координаты нахождения подводного противника и выполнена условная атака всеми средствами поражения", — сказал он.
Как отметил Серга, корабль провел учения по поиску атомной подводной лодки условного противника, роль которого выполнял экипаж одного из стратегических подводных ракетоносцев подводных сил Северного флота. Для поиска подводной лодки на крейсере "Маршал Устинов" был применен модернизированый гидроакустический комплекс с буксируемой антенной. После обнаружения подлодки на корабле была сыграна учебная тревога, экипаж отработал мероприятия по приведению в боеготовность бортового противолодочного оружия.
Серга сообщил, что "Маршал Устинов" в течение нескольких дней продолжит выполнение боевых упражнений в Баренцевом море. Экипажу предстоит отработать задачи по противовоздушной обороне и выполнить ряд учебных стрельб.
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