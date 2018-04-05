Ещё
Корабли Балтфлота отразили авианалёт «противника»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли Балтийского флота отразили авианалёт условного противника 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: mil.ru
Корабли Балтийского флота отразили авианалёт условного противника в близ побережья Калининградской области с помощью ЗРК «Кинжал», ЗРАК «Кортик» и артиллерийских установок АК-630. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Корветы «Стерегущий», «Стойкий», «Сообразительный» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» провели совместное учение по отражению средств воздушного нападения (СВН) условного противника в Балтийском море с применением комплексов противовоздушной обороны и выполнением боевой стрельбы по имитированным воздушным целям», — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Во время тренировки моряки отработали взаимодействие расчётов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей в обнаружении, идентификации, сопровождении и уничтожении воздушных целей.
Парламентская газета: последние новости
Эксперт рассказал о возможных ответах России на «украинское пиратство» в Азовском море Шойгу рассказал, как российские истребители поднимались на перехват самолетов НАТО Путин назвал приоритетом реализацию контракта на поставку в Турцию С-400
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге84
«Крым захватим танками»201
В Подмосковье обвалились цены на дачи81
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова113
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством80
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение