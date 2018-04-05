Корабли Балтфлота отразили авианалёт «противника»

Корабли Балтийского флота отразили авианалёт условного противника

Корабли Балтийского флота отразили авианалёт условного противника в близ побережья Калининградской области с помощью ЗРК «Кинжал», ЗРАК «Кортик» и артиллерийских установок АК-630. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Корветы «Стерегущий», «Стойкий», «Сообразительный» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» провели совместное учение по отражению средств воздушного нападения (СВН) условного противника в Балтийском море с применением комплексов противовоздушной обороны и выполнением боевой стрельбы по имитированным воздушным целям», — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Во время тренировки моряки отработали взаимодействие расчётов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей в обнаружении, идентификации, сопровождении и уничтожении воздушных целей.