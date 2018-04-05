Войска ВВО подняты по тревоге

Воинские части на Дальнем Востоке подняли по тревоге

Сразу несколько крупных соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) на Дальнем Востоке подняты по тревоге, сообщает пресс-служба округа.

По сообщению пресс-службы, в соединениях и воинских частях ВВО под руководством и.о. командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко проходит контрольная проверка за зимний период обучения.

«В настоящее время подняты по тревоге соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на острове Сахалин, Курильских островах, в Хабаровском и Приморском краях. Военнослужащие на штатной технике вышли в назначенные районы и приступили к выполнению учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В ходе контрольных занятий будет проверено состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения.

Кроме того, военнослужащие проведут стрельбы из стрелкового оружия и вооружения военной техники, а также сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке. Занятия пройдут на полигонах на острове Сахалин, Камчатском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, республике Бурятия , Амурской и Еврейской автономной областях.

«Особое внимание будет привлечено к проверке воинских частей и подразделений, претендующих на присвоение почетного наименования «ударные», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в июле 2017 года порядка 8 тыс. военнослужащих, около 50 вертолетов и самолетов и свыше 3 тыс. единиц техники были задействованы в активной фазе внезапной проверки войск Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Цугол в Забайкалье.