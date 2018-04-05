В РФ создан турбореактивный двигатель для дронов

В России разработали турбореактивный двигатель для беспилотников

По словам разработчиков, БПЛА с их силовой установкой смогут вести разведку, нести на борту комплексы РЭБ или выполнять роль воздушной мишени.

Как сообщает портал Военное.рф, в мае должны начаться стендовые испытания двигателя, а оборудованный им беспилотник может подняться в небо до конца года. В 2019-м должны завершиться государственные испытания.

Двигатель Reynolds, созданный одноименным конструкторским бюро (резидент "Сколкова"), предназначен для беспилотных систем взлетным весом от 200 до 500 килограммов. Расчетный межремонтный ресурс — 300 часов.

— Такие двигатели можно использовать лишь для малых беспилотников массой до 400 килограммов. При этом аппарат получится достаточно тихоходный, — отметил в свою очередь заместитель технического директора Смоленского авиационного завода Анатолий Козлов. — А если мощность такого двигателя увеличить до 300 килограммов, то его можно использовать и для пилотируемой авиации.