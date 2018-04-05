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Генштаб рассказал о полетах B-2 над Тихим океаном
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Американские B-2 постоянно совершают патрульные полеты над Тихим океаном — Генштаб ВС РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На авиабазе США Андерсон на Марианских островах постоянно находится как минимум шесть бомбардировщиках B-52, B-1 и B-2, которые постоянно патрулируют воздушное пространство над акваторией Тихого океана.
На авиабазе США Андерсон постоянно находится минимум 6 бомбардировщиков B-52, B-1, B-2, которые постоянно патрулируют воздушное пространство над водами Тихого океана. Об этом сообщил заявил заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Игорь Костюков.
«На авиабазе Андерсон, расположенной на Марианских островах, постоянно находится не менее шести самолетов типа Б-52, Б-1 и Б-2. А в отдельных случаях группировка достигает 15 стратегических бомбардировщиков, которые постоянно патрулируют воздушное пространство над акваторией Тихого океана", — сказал Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности.
Northrop B-2 Spirit — американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик, созданный компанией Northrop Grumman. Предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны (ПВО) и доставки обычного или ядерного оружия. Построен с применением технологий малозаметности. Стоимость программы разработки — порядка 44 миллиарда долларов.
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