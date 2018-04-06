Под Воронежем прошло батальонное тактическое учение

В Воронежской области прошло батальонное тактическое учение с подразделениями общевойсковой армии ЗВО

Мотострелки, танкисты, артиллеристы и военные инженеры при поддержке оперативно-тактической авиации отработали новые приемы совместных действий при обороне населенного пункта и развитии контрнаступления.

На полигоне Погоново в Воронежской области прошло батальонное тактическое учение с подразделениями общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Мотострелки, танкисты, артиллеристы, военные инженеры и медики при поддержке оперативно-тактической авиации отработали новые приемы совместных действий при обороне населенного пункта и развитии контрнаступления.

В ходе мероприятия свыше 100 командиров батальонов, дивизионов и им равных ознакомились с уникальным опытом взаимодействия и управления батальонных тактических групп общевойсковой армии ЗВО по блокированию маневренных групп условного противника.

В ходе основного этапа тактического розыгрыша звено бомбардировщиков Су-34 осуществило авианалет по наземной группировке войск «противника», затем дивизионные гаубицы «Гвоздика», реактивные и минометные батареи провели артиллерийскую подготовку для перехода в наступление мотострелков на бронетранспортерах БТР-82А.

Под прикрытием огня 125-мм орудий танков Т-72Б3 военнослужащие прошли через передний край обороны танкистов и перешли в атаку. Проходы в минных полях для развертывания в боевые порядки провели инженерно-саперный батальон с помощью расчетов самоходной установки разминирования УР-77.

В ходе контрнаступления мотострелковых подразделений и при поддержке резерва приданных сил танкового батальона было поражено свыше 1000 мишеней различного типа, имитирующие живую силу, командные пункты и бронетехнику противника.

Для проведения и подготовки учения было привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Учение проводилось для демонстрации возможностей управления командиров всех уровней и реализации возможности приданных сил для комплексного решения учебно-боевых задач на местности. Также в ходе обучения командиры батальонов и дивизионов ознакомились с уникальным опытом ведения танковых стрельб из укрытия, а также стрельб на большие дальности, имитируя артподготовку на большом удалении до восьми километров.