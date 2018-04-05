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«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском
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«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Twitter
В ходе боевых действий в Восточной Гуте под Дамаском хорошо зарекомендовали себя Т-72М1 с так называемой "уголковой защитой". Этот вариант модернизации был разработан и претворен в жизнь военнослужащими элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии.
В Сети появились эффектные фотографий применения модернизированных "семьдесятдвоек" во время недавнего наступления.
Несмотря на то, что эти боевые машины ранее активно участвовали в войсковых операциях, у некоторых зарубежных военных экспертов были сомнения, что такая дополнительная броня может эффективно противодействовать противотанковым боеприпасам. К тому же высказывались предположения, что после интенсивного маневрирования в плотной застройке "обвес из уголков" вряд ли сможет сохраниться в рабочем состоянии.
Но, как оказалось, эти гвардейские Т-72М1 успешно выжили в тяжелых боях — сообщений об их потерях не поступало. Не было проблем и с защитой. Благодаря наличию мощного тарана танки с "уголковой броней" вполне успешно разрушали достаточно мощные ограждения.
Судя по фотоматериалам, уже в ходе наступательной операции танкисты бригады получили пополнение в виде новых танков, недавно прошедших модернизацию.
105-ая бригада Республиканской гвардии также успешно задействовала в ходе недавней операции доработанные зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", которые получили возможность применять неуправляемые реактивные снаряды. Наступление танков поддерживали и модернизированные БМП-1.
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