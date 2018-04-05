В РФ оценили численность военных США в АТР

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В России оценили численность американских военных в АТР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Jung Yeon-Je
США развернули в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) свыше 200 военных объектов, на которых сосредоточили 400 тысяч военнослужащих, заявил заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.
"Для реализации своих установок, в том числе для создания условий проецирования силы за счет быстрого развертывания войск в любой точке АТР, США создали группировку численностью более 400 тысяч военнослужащих. В настоящее время в регионе функционирует более 50 крупных военных баз, всего здесь насчитывается свыше 200 американских военных объектов", — сказал Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности.
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