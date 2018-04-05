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Соединение войск РЭБ подняли по учебной тревоге
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Соединение войск РЭБ подняли по учебной тревоге в Хабаровском крае 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащих соединения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Хабаровском крае подняли по учебной тревоге. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Восточного военного округа.
"В Хабаровском крае в рамках контрольной проверки за зимний период обучения по тревоге подняты военнослужащие соединения войск радиоэлектронной борьбы. Специалисты подразделений РЭБ выполнили передислокацию на один из специализированных полигонов округа, отработав задачи по совершению маршей на штатной технике в заданный район", — говорится в сообщении.
В маневрах задействованы более 600 человек.
Прибыв на полигон, военнослужащие отработали развертывание на неподготовленной местности современных комплексов РЭБ и автоматизированных станций помех ("Красуха", "Мурманск-БН", "Леер-3", "Алтаец", "Житель"). Особое внимание уделялось развертыванию и запуску беспилотников, которые ведут разведку в заданных квадратах.
Итогом проверки станут учения по обнаружению, блокированию источников радиоизлучения, перехвату данных и нарушению системы управления условного противника.
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