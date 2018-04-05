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В МИД призвали усилить контроль над вооружениями
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В МИД призвали усилить контроль над вооружениями в мире 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия выступает за упрочнение режима контроля над вооружениями, призывает США совместно отрегулировать вопросы по СНВ-3, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров
"Россия за то, чтобы целенаправленно работать над упрочением режима контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения с опорой на принципы открытости и предсказуемости. Мы завершили процесс ликвидации российских запасов химического оружия, выполнили все свои обязательства по договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений и призываем Соединенные Штаты в соответствии с предусмотренными в этом договоре процедурами совместно отрегулировать вопросы, связанные с переоборудованием части американских стратегических носителей", — сказал Лавров на VII Московской конференции по международной безопасности.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.
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