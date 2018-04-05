Ещё
Генерал ВСУ призвал украинских солдат быть реалистами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал ВСУ призвал украинских солдат быть реалистами 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Сети обсуждают заявление экс‐главы украинской Службы безопасности Украины и действующего генерала вооруженных сил Украины Евгения Марчука, который заявил, что солдаты ВСУ в нынешнем состоянии не дойдут даже до Ростова‐на‐Дону, сообщило издание Nation News.
Марчук прокомментировал идею ВСУ, мечтающих дойти до Ростова-на-Дону. Он отметил, что для начала было бы неплохо хотя бы дойти до Донецка.
Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами
— Евгений Марчук.
Так, Марчук указал украинской армии на отсутствии необходимых резервов и подготовки для такой операции, как «наступление на Ростов-на-Дону». Вместе с тем он отметил, что для начала ВСУ было бы неплохо перестроить структуру войск, переведя их из оборонительной позиции в наступательную. Марчук отметил, что украинских военных в России встретят «уже не трактористы и комбайнеры», передала «Газета.ru».
В связи с этим пользователи Сети подняли оживленную дискуссию, гадая, для чего же солдатам ВСУ захотелось дойти до российского Ростова-на-Дону.
Так, один из комментаторов предположил, что украинские солдаты собираются дойти до российского города, чтобы сдаться, привести себя в порядок и отправиться обратно.
В то же время еще один пользователь подчеркнул, что солдаты ВСУ могут дойти до Ростова-на-Дону, однако после этого начнут активный поиск работы, интересуясь о вакансиях у местных жителей.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины совершают преступления в Донбассе.
360tv.ru: последние новости
Архитектор «звездных войн» рассказал, как противостоять новому оружию РФ Немецкие самолеты оказались не способны выполнять свои обязательства перед НАТО Шойгу назвал американскую систему ПРО стимулом для гонки вооружений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение295
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Австрия объяснила отказ высылать дипломатов РФ2
Рудковская опозорила Плющенко31
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений314
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение