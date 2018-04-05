Госдеп одобрил продажу Словакии новых F-16

Словакия пока не приняла решение о том, кто станет поставщиком новых истребителей, однако госдепартамент США решил одобрить возможную продажу, чтобы ускорить дальнейшую сделку, пишет Defense News.

Словакия стремится заменить свой нынешний воздушный флот, состоящий из 12 МиГ-29, и запросила покупку 14 новых истребителей. Братислава размышляет между приобретением американских F-16 и шведских JAS 35 Gripen.

Решение будет принято после того, как в июне министерство обороны Словакии представит подробный отчет с анализом обоих вариантов.