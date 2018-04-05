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Госдеп одобрил продажу Словакии новых F-16
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Госдеп одобрил продажу Словакии новых F-16 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Словакии 14 истребителей F-16 на сумму 2,91 млрд долларов.
Словакия пока не приняла решение о том, кто станет поставщиком новых истребителей, однако госдепартамент США решил одобрить возможную продажу, чтобы ускорить дальнейшую сделку, пишет Defense News.
Словакия стремится заменить свой нынешний воздушный флот, состоящий из 12 МиГ-29, и запросила покупку 14 новых истребителей. Братислава размышляет между приобретением американских F-16 и шведских JAS 35 Gripen.
Решение будет принято после того, как в июне министерство обороны Словакии представит подробный отчет с анализом обоих вариантов.
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