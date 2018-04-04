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США решили охранять границу с Мексикой Нацгвардией
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Власти США решили подключить к охране границы с Мексикой Нацгвардию 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Американская администрация приняла решение подключить части Национальной гвардии к охране границы США с Мексикой. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.
"Президент [США Дональд Трамп] отдал распоряжение министерству обороны и министерству внутренней безопасности работать вместе с губернаторами [ряда заинтересованных штатов], чтобы развернуть Национальную гвардию на нашей юго-западной границе, дабы помочь службе пограничного контроля. Президент сегодня подпишет прокламацию соответствующего содержания", — заявила Нильсен.
Она выразила надежду на то, что такая переброска подразделений Национальной гвардии, которая подчиняется губернаторам штатов, начнется немедленно. Глава МВБ США заверила, что американская сторона консультировалась по поводу принятого решения с правительством Мексики.
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