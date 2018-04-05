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Генсек НАТО заявил о слежке за учениями РФ на Балтике
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Генсек НАТО заявил о слежке за российскими учениями на Балтике 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс внимательно следит за военно-морскими учениями России на Балтике.
«Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся в Канаде, заявил в среду, что альянс будет внимательно следить за продолжающимися военными учениями России в Балтийском море», — передает РИА «Новости» сообщение интернет-газеты EUobserver.
По данным издания, «Россия в среду начала плановую подготовку своего Балтийского флота, базирующегося в Калининграде, что побудило Швецию предупредить гражданское морское движение о том, что зоны Балтийского моря будут временно опасны для судоходства, а Латвия закрывает для коммерческих полетов часть воздушного пространства». Напомним, ранее депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс заявил, что прибалтийской республике нужно наблюдать за российскими учениями в Балтийском море, чтобы не позволить им «испортить Пасху», а канцлер министерства обороны Эстонии Йонатан Всевиов призвал не беспокоиться из-за российских ракетных учений в Балтийском море.
Речь идет о тренировочных ракетных пусках в Балтийском море, намеченных Россией на 4-6 апреля.
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