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Сербия против появления армии у Косова
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Министр обороны Сербии назвал неприемлемым появление у Косова собственной армии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин считает, что появление у самопровозглашённого государства собственных вооружённых сил создаст опасный прецедент для всего мира. Об этом он заявил в интервью RT.
«Появление у Косова каких-либо собственных вооружённых сил для нас совершенно неприемлемо. Мы считаем, что это создаст весьма опасный прецедент для всего мира. А в нашем регионе это чревато большой опасностью для мира и стабильности на всём Балканском полуострове», — сказал министр обороны Сербии.
Ранее премьер-министр непризнанного государства Косово Рамуш Харадинай заявил, что полноценная армия в республике будет создана в марте 2018 года.
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