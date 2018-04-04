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США обвинили Россию в возможной химатаке в Сирии
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Госдеп США возлагает на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии 

Вести.Ru 4 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает, что в случае подтверждения факта нового применения химического оружия в Сирии ответственность за это ляжет на Россию.
В заявлении Госдепартамента США отмечается, что история применения режимом Башара Асада химического оружия против собственного народа не подлежит обсуждению.
"В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев".
Также подчеркивается, что в дальнейшем ведомство продолжит тщательно отслеживать информацию по данному вопросу.
В средствах массовой информации появились сообщения с заявлениями боевиков террористических организаций в Сирии о том, что войска САР при атаке на их позиции использовали бомбы-бочки, в которых, возможно, содержались химические отравляющие вещества. В результате таких атак погибли десятки мирных жителей.
По данным "Белых касок", излагаемым телеканалом Al Jazeera, в результате применения химического оружия до 70 человек погибли, около 100 пострадали.
Дамаск опровергает эти сообщения, передает агентство "Интерфакс". По данным сирийского национального агентства со ссылкой на официального представителя, боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", находящейся на грани уничтожения, вбрасывают ложную информацию о применении химического оружия, якобы имевшем место, чтобы не допустить наступления правительственных войск.
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