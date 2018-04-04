США обвинили Россию в возможной химатаке в Сирии

Госдеп США возлагает на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии

"В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев".

Также подчеркивается, что в дальнейшем ведомство продолжит тщательно отслеживать информацию по данному вопросу.

В средствах массовой информации появились сообщения с заявлениями боевиков террористических организаций в Сирии о том, что войска САР при атаке на их позиции использовали бомбы-бочки, в которых, возможно, содержались химические отравляющие вещества. В результате таких атак погибли десятки мирных жителей.

По данным "Белых касок", излагаемым телеканалом Al Jazeera, в результате применения химического оружия до 70 человек погибли, около 100 пострадали.