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Разведчики ЮВО пройдут спецкурс в Армении
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Разведчики ЮВО выполнят учебно-боевые задачи в горах Армении 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Они выполнят поиск объектов условного противника, передачу разведданных на пункт управления разведки с использованием КРУС «Стрелец», отработают эвакуацию условно раненых, а также использование навигаторов с поддержкой ГЛОНАСС.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении в рамках проведения горно-альпинистской подготовки на горном полигоне Памбак отразят атаку условного противника.
Трехдневный спецкурс по восхождению на гору с выполнением нормативов по тактико-специальной, горной, огневой подготовке является заключительным этапом подготовки разведчиков в зимнем периоде обеспечения. В преддверии данного мероприятия в течение месяца военнослужащие изучали теорию и оттачивали практические навыки по основным предметам обучения в горно-скалистой местности под руководством инструкторов.
В ходе экзаменационного восхождения на гору Шеггёль разведчики в экстремальных условиях выживания в горах и в лесу проверят на прочность себя, с использованием современной экипировки «Ратник». При выполнении учебно-боевых задач они выполнят поиск наиболее важных объектов и узлов связи условного противника, передачу координат и разведданных на пункт управления разведки с использованием комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», а также отход и эвакуация условно раненых военнослужащих. Разведчики отработают вопросы маскировки, оказания первой медицинской помощи, задачи по наведению артиллерийских и авиационных подразделений, а также ориентирование на местности по карте, с использованием навигаторов с поддержкой ГЛОНАСС.
В проведении спецкурса в сложных климатических условиях на высоте более 2,5 тыс. метров над уровнем моря по восхождению разведчиков в горы Закавказья принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники обеспечения учебного процесса, в том числе и комплексы беспилотных летательных аппаратов.
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