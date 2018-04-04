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Экипаж подводного аппарата АС-28 проводит тренировку
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Экипаж подводного аппарата АС-28 отрабатывает действия по оказанию помощи экипажу подводной лодки 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В тренировке принимают участие экипажи спасательного судна «Коммуна», специализированных водолазных судов и судов обеспечения из состава отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.
В соответствии с планом боевой подготовки флота команда подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28, базирующаяся на спасательном судне Черноморского флота «Коммуна», выполняет задачи в морских полигонах боевой подготовки Черного моря.
В течение нескольких дней команда глубоководного спасательного аппарата АС-28, тренируется оказывать помощь экипажу лежащей на грунте подводной лодки (ПЛ) с использованием макета комингс-площадки ПЛ.
Водолазные специалисты «Коммуны» и АС-28 отрабатывают подход, стыковку и расстыковку с подводным объектом.
Вместе с «Коммуной» в тренировке принимают участие специализированные водолазные суда и суда обеспечения из состава отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.
Глубоководный обитаемый подводный аппарат АС-28 построен на заводе Красное Сормово по проекту Нижегородского ЦКБ «Лазурит» и предназначен для спасательных работ. Рабочая глубина погружения — до 1 тыс. метров. Экипаж из четырех человек может принять на борт до двадцати спасенных. Автономность жизнеобеспечения аппарата — 120 часов, со спасенными — 10 часов.
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