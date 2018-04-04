Экипаж подводного аппарата АС-28 проводит тренировку

Экипаж подводного аппарата АС-28 отрабатывает действия по оказанию помощи экипажу подводной лодки

В тренировке принимают участие экипажи спасательного судна «Коммуна», специализированных водолазных судов и судов обеспечения из состава отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.

В соответствии с планом боевой подготовки флота команда подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28, базирующаяся на спасательном судне Черноморского флота «Коммуна», выполняет задачи в морских полигонах боевой подготовки Черного моря.

В течение нескольких дней команда глубоководного спасательного аппарата АС-28, тренируется оказывать помощь экипажу лежащей на грунте подводной лодки (ПЛ) с использованием макета комингс-площадки ПЛ.

Водолазные специалисты «Коммуны» и АС-28 отрабатывают подход, стыковку и расстыковку с подводным объектом.

Вместе с «Коммуной» в тренировке принимают участие специализированные водолазные суда и суда обеспечения из состава отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.