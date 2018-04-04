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Житель Самары сделал операцию на глазах, чтобы пойти в армию
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Житель Самары сделал операцию на глазах, чтобы пойти в армию 

ТАСС 2 часа назад
САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Житель Самары Александр Кирильцев сделал операцию на глазах, чтобы пойти служить в армию. Весной прошлого года его не призвали на службу из-за близорукости, спустя год, сделав операцию, он сам обратился в военкомат с просьбой призвать его, сообщила в среду пресс— служба Центрального военного округа.
"Я хотел пойти служить в спецназ или ВДВ, но меня не взяли из-за близорукости. Я сделал на оба глаза операцию, и вот ровно через год снова пришел в военкомат. Проверка показала, что у меня стопроцентное зрение. В комиссариате обещают, что моя мечта исполнится", — цитирует пресс-служба Кирильцева.
Как сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, с этого года действуют законодательные изменения, связанные с призывом на военную службу. По словам министра, теперь молодой человек, если ему меньше 27 лет и ранее он был признан ограниченно годным к военной службе, может при желании пройти повторное медосвидетельствование и при отсутствии противопоказаний отдать долг Родине.
ТАСС: последние новости
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