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РФ завершит испытания нового истребителя
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Россия завершит испытания нового истребителя 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственные испытания многофункционального истребителя Су-35С будут завершены в конце 2018 года, сообщили в Минобороны России.
На заключительном этапе тестирования предполагается оценить эффективность комплексов автоматизированного управления самолетом и применения оружия на сверхманевренных режимах.
"Сейчас в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов Су-35С. По итогам применения в Сирии летчики очень высоко оценили качество истребителей, их боевые и эксплуатационные характеристики", — рассказал заместитель министра обороны РФ по вооружению Юрий Борисов на заседании госкомиссии в 929-м Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске.
Су-35С — российский тяжелый истребитель поколения 4++. Предназначен для завоевания господства в воздухе, оснащен двигателями с управляемым вектором тяги, благодаря чему обладает сверхманевренностью. Бортовой радар обнаруживает летательные аппараты за 400 километров и может сопровождать восемь целей одновременно. Еще четыре цели на дистанции до 80 км сопровождает оптическая локационная станция. На 12 точках подвески истребитель может нести до восьми тонн управляемых ракет и корректируемых бомб.
Также госкомиссия рассмотрела ход испытаний истребителя пятого поколения Су-57. В 2018 году на самолете поверяется работа нового вооружения — в частности, перспективных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
"Работы по Су-57 идет по графику, самолет подтвердил ряд характеристик, которые предъявляет к нему Минобороны", — отметил замминистра.
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