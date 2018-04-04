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Иран назвал ракетную программу естественным правом
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Министр обороны Ирана назвал ракетную программу естественным правом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Ministry of Defence of Iran
Иран считает своим естественным правом укрепление оборонных сил, в том числе в сфере ракетных технологий, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.
"ИРИ считает укрепление обороноспособности и сдерживающей оборонной мощи, особенно ракетную сферу, своим естественным правом в деле законной защиты региона и считает необходимым развивать и укреплять указанную сферу для противостояния различным новым угрозам и решительно будет это отслеживать", — сказал Хатами, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
Тегеран после соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет, представив, в том числе в конце сентября 2017 года новую баллистическую ракету под названием "Хорремшахр".
Некоторые страны, в том числе на Западе, высказывали обеспокоенность по поводу ракетной программы Ирана. В Иране неоднократно подчеркивали, что разработка ракетной программы носит оборонительный характер и не направлена против каких-либо других стран, отмечая, что Тегеран не собирается обсуждать с кем-либо вопросы, связанные с обороной страны.
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