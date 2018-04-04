США готовит против РФ гиперзвуковое оружие

США готовит против России гиперзвуковое оружие

Пентагоне ведут работу над созданием гиперзвукового оружия.

Армия США стремится создать большое количество новых артиллерийских орудий дальнего радиуса действия, чтобы быть в состоянии противостоять потенциальным противникам, в особенности России

Эти новые предложения включают в себя добавление сверхскоростного или ракетного снаряда для существующих пушек и новых баллистических ракет, пишет The Drive.

В планах Пентагона создание высокотехнологичного гиперзвукового снаряда электромагнитной пушки. Специалисты считают, что в дальнейшем подобными боеприпасами можно будет стрелять из обычных армейских гаубиц.

Пентагон совместно с военно-морскими, военно-воздушными и сухопутными силами США уже несколько лет занимается разработкой гиперзвукового оружия. Первые испытания планируется провести в 2019 году.