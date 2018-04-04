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США готовит против РФ гиперзвуковое оружие
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США готовит против России гиперзвуковое оружие 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: Army.mil
В Пентагоне ведут работу над созданием гиперзвукового оружия.
Армия США стремится создать большое количество новых артиллерийских орудий дальнего радиуса действия, чтобы быть в состоянии противостоять потенциальным противникам, в особенности России.
Эти новые предложения включают в себя добавление сверхскоростного или ракетного снаряда для существующих пушек и новых баллистических ракет, пишет The Drive.
В планах Пентагона создание высокотехнологичного гиперзвукового снаряда электромагнитной пушки. Специалисты считают, что в дальнейшем подобными боеприпасами можно будет стрелять из обычных армейских гаубиц.
Пентагон совместно с военно-морскими, военно-воздушными и сухопутными силами США уже несколько лет занимается разработкой гиперзвукового оружия. Первые испытания планируется провести в 2019 году.
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