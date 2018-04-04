В Восточной Гуте боевики бросили оружие из США 

В освобожденных от террористов районах Восточной Гуты сирийская армия нашла оружейные склады и заводы по производству мин и взрывчатки, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центр по применению враждующих сторон.
"Правительственные войска продолжают находить в Восточной Гуте цеха, где боевики изготавливали оружие. 2 апреля в селениях Замалька и Сакба обнаружены склады с боеприпасами и военные мастерские", — рассказал начальник Центра генерал Юрий Евтушенко.
На складе в Замальке военные нашли порядка трех тысяч гранат, около 500 мин производства Болгарии и США и компоненты для производства взрывчатки из Саудовской Аравии.
"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар сирийская армия проводит очистку местности от взрывоопасных предметов, решает первоочередные задачи по восстановлению инфраструктуры, снабжению возвращающихся жителей водой и продовольствием", — продолжил генерал.
Он добавил, что мирное население Восточной Гуты массово возвращается в Сакбу, Кафер-Батну, Байт-Саву, Мисрабу, Модиару и Хаззе. На текущий момент в свои селения вернулись более 50 тысяч человек. Военные продолжают вывод членов незаконных вооруженных формирований вместе с семьями из Думы. За двое суток из города вывезено 2269 человек.