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Шойгу назвал ПРО США дестабилизирующим фактором
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Шойгу назвал ПРО США серьезным дестабилизирующим фактором 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Шойгу назвал американскую систему противоракетной обороны серьезным дестабилизирующим фактором и стимулом для гонки вооружений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии может привести к серьезной дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ.
«Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО — это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств. В том числе договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия», — сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.
Ранее Шойгу сообщил, что у западных границ России развернута большая группировка войск НАТО.
VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4–5 апреля. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.
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