Президент США намерен покончить с ИГИЛ

"Коалиция (во главе с США по борьбе с ИГ*) освободила почти 100% территории, которую когда-то удерживала ИГ* в Сирии и Ираке. Мы не успокоимся, пока с ИГ* не будет покончено" — Дональд Трамп.

Ранее Трамп пообещал как можно скорее вывести войска из ближневосточных стран. По его словам, за последние семь лет Америка потратила колоссальные суммы из бюджета. Но прежде чем состоится вывод войск, следует покончить с терроризмом.

3 апреля Дональд Трамп пообщался с главами Прибалтийских республик. Обсуждая с ними вопросы мировой политики, президент отметил, что несмотря на свою жесткую позицию по отношению к Москве , он все еще готов пойти на диалог с Россией

*Террористическая организация, запрещена на территории России.