Lockheed Martin построит тихий сверхзвуковой самолет

NASA наняло Lockheed Martin для создания тихого сверхзвукового самолета

Аэрокосмическое агентство NASA поделилась некоторыми деталями о разработке нового экспериментального летательного аппарата Low-Boom Flight Demonstrator (LBFD). Агентство заключило контракт на его создание еще в 2016 году, а сейчас рассказало о том, что пришло время к его разработке и созданию. Если эксперимент LBFD окажется успешным, то он сможет стать отправной точкой для разработки тихой сверхзвуковой технологии, а также создания сверхзвуковых и очень тихих пассажирских авиалайнеров.

На прошедшей пресс-конференции заместитель директора Управления по исследованиям технологий аэронавтики Джейвон Шин объявил о том, что компания Lockheed Martin построит для агентства новый сверхзвуковой самолет. Стоимость контракта составляет 247,5 миллиона долларов. Представитель компании, также принимавший участие в этой конференции, пояснил, что этот самолет станет не просто прототипом, а настоящим исследовательским судном. Первые тестовые полеты нового сверхзвукового самолета должны будут начаться в 2021 году.

Основная цель проекта — создание летательного аппарата с технологией, позволяющей снизить шум преодоления звукового барьера, что в перспективе позволит использовать самолеты, оснащенные такой технологией над американским континентом. Полеты экспериментального самолета будут проводиться над несколькими выбранными американскими городами, после чего NASA планирует провести опрос их жителей и узнать, слышали они чего-нибудь. В агентстве надеются, что успешный эксперимент позволит снять давний запрет на полеты сверхзвуковых самолетов над сушей.

Для большинства коммерческих авиаперелетов вот уже почти полвека существует четкое ограничение скорости — 660 миль в час (около 1000 км/ч). С этой скоростью самолет стандартного размера, идущий на высоте 30 000 футов (около 9 км), преодолевает звуковой барьер и создает 30-мильный (48 км) непрерывный звуковой удар. В первом, приземном слое атмосферы возмущения при взлете и посадке самолета вызывают довольно неприятные последствия — стекла бьются, штукатурка трескается, а животные на фермах просто сходят с ума. В результате сверхзвуковые перелеты над территорией США находятся под запретом с 1973 года.

Длина экспериментального аппарата LBFD будет составлять 29 метров, или примерно размер небольшого бизнес-лайнера. Высота полета будет составлять 17 тысяч метров. Машина сможет развивать скорость в 1,4 раза превосходящую скорость звука (примерно 1600 км/ч).

Ранее NASA сообщало, что в рамках проекта планируется создать сверхзвуковой летательный аппарат, чей уровень шума не будет превосходить диапазон 60 до 65 дБА. По громкости это будет сопоставимо со звуком спортивного автомобиля на шоссе или монотонного гула разговоров в переполненном ресторане.