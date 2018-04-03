Госдума обязывает призывников являться за повестками

Призывники, не получившие повестки, будут обязаны самостоятельно являться в военкомат. Законопроект об этом принят в первом чтении. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Андреем Красовым

Число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, в настоящее время составляет около 164 тысяч человек, заявил парламентарий.

Согласно его поправкам, граждане, которым указанные повестки не были вручены в период окончившегося призыва, обязаны лично явиться в военный комиссариат для получения повестки не позднее дня начала очередного призыва. Такая же обязанность вводится и в том случае, если повестки вручены в период, когда призыв на военную службу не осуществляется. То есть если молодой человек получил повестку после указанной в ней даты явки на призывные мероприятия, то он обязан в течение трех рабочих дней самостоятельно явиться в соответствующий военный комиссариат для получения новой повестки.

— Когда срок призыва закончился, а повестки в военкомат у 18-летнего гражданина нет, то до начала следующей призывной кампании он должен прибыть в военкомат, — пояснял ранее автор, — а если он этого не сделает, то с началом призывной кампании при подготовке соответствующих документов он будет считаться уклонистом.

Прежний способ оповещения граждан — вручение повесток под расписку — сохраняется. Однако вводится и новый способ — предлагается направлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в документах воинского учета. "То есть для оповещения граждан о призыве военкоматы будут сочетать оба метода", — пояснил Красов.

Как сообщил автор, на законопроект поступило заключение правительства. Оно концептуально поддерживает поправки с учетом замечаний, которые могут быть устранены при подготовке ко второму чтению.