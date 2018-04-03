США предоставят странам Балтии военную помощь на 170 миллионов долларов, заявил Белый дом по итогам саммита президента Дональда Трампа с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.
"Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти 100 миллионов долларов на покупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 миллионов долларов в виде проведения учений и оборудования. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", — говорится в заявлении Белого дома.