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США предоставят странам Балтии военную помощь
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США планируют предоставить странам Балтии военную помощь на $170 миллионов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
США предоставят странам Балтии военную помощь на 170 миллионов долларов, заявил Белый дом по итогам саммита президента Дональда Трампа с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.
"Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти 100 миллионов долларов на покупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 миллионов долларов в виде проведения учений и оборудования. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", — говорится в заявлении Белого дома.
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