В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты

концерне «Алмаз-Антей» опровергли заявление Совместной следственной группы о том, что ракета, сбившая в 2014 году пассажирский лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, могла быть невидимой для российских радаров. Об этом сообщает ТАСС. «Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе (ССГ), в районе встречи с "Боинг-777" (МН17) она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, это было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК "Утес-Т"», — отметили в концерне. >> Прокуратура Нидерландов не опубликует список подозреваемых по делу авиакатастрофы MH17 Ранее специалисты из прокуратуры Нидерландов заявили, что ракета, сбившая в небе над Донбассом пассажирский лайнер Malaysia Airlines, могла быть невидима для российских радаров. «Никаких ограничений, не позволяющих зафиксировать объекты, летящие со скоростями до 1000 (а ракета "Бук" в этом случае имела бы скорость порядка 600-620 м/с) и более 1000 м/с для первичного радиолокатора комплекса "Утес-Т" нет"», — заявили представители концерна. «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама Куала-Лумпур , был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.