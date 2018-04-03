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В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты
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В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В концерне «Алмаз-Антей» опровергли заявление Совместной следственной группы о том, что ракета, сбившая в 2014 году пассажирский лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, могла быть невидимой для российских радаров. Об этом сообщает ТАСС.
«Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе (ССГ), в районе встречи с "Боинг-777" (МН17) она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, это было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК "Утес-Т"», — отметили в концерне.
>> Прокуратура Нидерландов не опубликует список подозреваемых по делу авиакатастрофы MH17
Ранее специалисты из прокуратуры Нидерландов заявили, что ракета, сбившая в небе над Донбассом пассажирский лайнер Malaysia Airlines, могла быть невидима для российских радаров.
«Никаких ограничений, не позволяющих зафиксировать объекты, летящие со скоростями до 1000 (а ракета "Бук" в этом случае имела бы скорость порядка 600-620 м/с) и более 1000 м/с для первичного радиолокатора комплекса "Утес-Т" нет"», — заявили представители концерна.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.
 Ещё 5 источников 
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