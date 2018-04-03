«Алмаз-Антей» опроверг данные Голландии по делу MH17

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" опроверг сообщение Совместной следственной группы о том, что ракета, сбившая в 2014 году Boeing MH17, могла быть невидима для российских радаров. Об этом сообщили во вторник в концерне.
"Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запушена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing-777 (МН17) она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК "Утес-Т", — заявили в концерне.
Ранее во вторник в голландской прокуратуре сообщили, что международные следователи по делу о крушении Boeing на Украине пришли к выводу, что ракета, сбившая самолет, могла быть невидима для российских радаров.