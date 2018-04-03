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Путин допустил передачу технологий С-400 Турции
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Путин допустил совместное производство С-400 и передачу технологий Турции 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что нет ограничений для возможного совместного производство С-400 и передачи технологий турецкой стороне.
"Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет", — добавил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
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