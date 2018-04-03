Путин назвал поставку С-400 в Турцию приоритетом

Президент России Владимир Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией Турцией заявил, что реализация контракта на поставку в Турцию ЗРК С-400 является приоритетом в военной сфере.

«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения», — сказал Путин, передает РИА «Новости».

В понедельник стало известно, что Россия согласилась ускорить поставку С-400 Турции.

В середине марта Лавров говорил, что Россия позитивно отреагировала на просьбу Турции о сокращении сроков поставки С-400.