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Путин назвал поставку С-400 в Турцию приоритетом
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Путин назвал поставку С-400 в Турцию приоритетом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией заявил, что реализация контракта на поставку в Турцию ЗРК С-400 является приоритетом в военной сфере.
«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения», — сказал Путин, передает РИА «Новости».
В понедельник стало известно, что Россия согласилась ускорить поставку С-400 Турции.
В середине марта Лавров говорил, что Россия позитивно отреагировала на просьбу Турции о сокращении сроков поставки С-400.
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