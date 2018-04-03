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В Брест переброшены российские десантники из Пскова
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В Брест переброшены российские десантники из Пскова 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Брест прибыли военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая базируется во Пскове. Они примут участие в совместных белорусско-российских тактических учениях.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, учения с выполнением боевых стрельб и десантированием пройдут на полигоне Брестский. Девятого апреля состоится торжественная церемония открытия маневров, а активная фаза пройдет с 10 по 12 апреля. От белорусской стороны в учении примут участие подразделения от 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Республики Беларусь.
В ходе учений десантники России и Белоруссии будут отрабатывать совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и отрядов незаконных вооруженных формирований.
Отметим, что для военнослужащих ВДВ это будут первые совместные тактические учения в 2018 году, проводимые за пределами России. Ранее учения десантников двух стран прошли на полигоне в Ульяновской области.
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