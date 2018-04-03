РФ и Сербия провели переговоры о поставке вооружения

Россия и Сербия провели переговоры о поставке вооружения

"На данный момент мы разговаривали именно о закупке четырёх транспортных вертолётов Ми-17 и четырёх боевых вертолётов Ми-35. Мы тоже разговаривали о продолжении военно-технического сотрудничества, то есть — о дальнейшем оснащении, модернизации истребителей МиГ, о приобретении и поставке танков Т-72 и БМП-2 и определённых типов другого вооружения", — сказал Вулин журналистам во вторник.

По его словам, сербская армия "старается как можно больше оснастить свои силы и вооружаться".

"Именно потому, что мы очень хорошо знаем, какова ценность мира, мы должны всегда быть готовы к самому худшему сценарию", — заявил Вулин.

По его мнению, "если у Сербии сильная армия, тогда у Сербии будет мир". "Вооружённая Сербия — это миролюбивая Сербия и гарант стабильности на Балканах", — отметил министр.