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РФ и Сербия провели переговоры о поставке вооружения
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Россия и Сербия провели переговоры о поставке вооружения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность поставок четырёх боевых вертолётов Ми-35, четырёх транспортных Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.
"На данный момент мы разговаривали именно о закупке четырёх транспортных вертолётов Ми-17 и четырёх боевых вертолётов Ми-35. Мы тоже разговаривали о продолжении военно-технического сотрудничества, то есть — о дальнейшем оснащении, модернизации истребителей МиГ, о приобретении и поставке танков Т-72 и БМП-2 и определённых типов другого вооружения", — сказал Вулин журналистам во вторник.
По его словам, сербская армия "старается как можно больше оснастить свои силы и вооружаться".
"Именно потому, что мы очень хорошо знаем, какова ценность мира, мы должны всегда быть готовы к самому худшему сценарию", — заявил Вулин.
По его мнению, "если у Сербии сильная армия, тогда у Сербии будет мир". "Вооружённая Сербия — это миролюбивая Сербия и гарант стабильности на Балканах", — отметил министр.
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