Комплексы С-400 «сбили» бомбардировщики над Калининградом

Массированный ракетно-авиационный удар условного противника в Калининградской области успешно отразили боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

"Вражеский" налет был отражен в ходе командно-штабного учения, целью которого было отработать прикрытие наземных объектов и инфраструктуры от ударов авиации с воздуха. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в роли условного противника выступали бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-27.

Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождения и уничтожены при входе в зону поражения комплексов. Боевые расчеты произвели более 30 имитационных пусков по реальным воздушным целям.

В учении участвовали более 300 военнослужащих, около 20 единиц военной и специальной техники, а также свыше десяти самолетов и вертолетов авиабазы морской авиации Балтийского флота. Стрельбы флотских зенитчиков будут продолжаться до конца недели.

Справка "РГ"

Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" предназначены для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 километров — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.