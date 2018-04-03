Министр обороны Китая посетил Таманскую дивизию

Министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ в ходе посещения Таманской дивизии ознакомился с процессом боевой подготовки мотострелков. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В ходе официального визита в Российскую Федерацию 2 апреля министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ посетил Таманскую мотострелковую дивизию в Московской области. На полигоне Алабино представители Народно-освободительной армии Китая смогли наблюдать тактические занятия по боевой подготовке с применением различного вооружения и военной техники", — рассказали в округе.

Вэй Фэнхэ высоко оценил боевую выучку гвардейцев и поблагодарил командира соединения за прием. Кроме того, в военном городке соединения китайским военнослужащим показали объекты учебно-материальной базы дивизии.