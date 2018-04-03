Ещё
Министр обороны Китая посетил Таманскую дивизию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр обороны Китая посетил Таманскую дивизию 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ в ходе посещения Таманской дивизии ознакомился с процессом боевой подготовки мотострелков. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"В ходе официального визита в Российскую Федерацию 2 апреля министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ посетил Таманскую мотострелковую дивизию в Московской области. На полигоне Алабино представители Народно-освободительной армии Китая смогли наблюдать тактические занятия по боевой подготовке с применением различного вооружения и военной техники", — рассказали в округе.
Вэй Фэнхэ высоко оценил боевую выучку гвардейцев и поблагодарил командира соединения за прием. Кроме того, в военном городке соединения китайским военнослужащим показали объекты учебно-материальной базы дивизии.
ТАСС: последние новости
СМИ: Франция направила 50 военных в сирийский Манбидж Путин: товарооборот России и Турции увеличился за год до $22 млрд Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая должность Тулеева и другие события дня58
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США107
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу131
Трамп заявил о жестком отношении к РФ147
Украина нарвалась на Черноморский флот787
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение