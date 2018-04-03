Американец «рассекретил» российский военный технополис

Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море. Однако российские эксперты уверены, что возврата к практике «ЗАТО» не будет. Но саму идею создания военных технополисов они оценивают неоднозначно.

Американский эксперт по России Сэмюэл Бендетт в своем материале для издания National Interest обратил внимание на создаваемый в районе Анапы военный технополис.

Россия готовится, как Советский Союз, сконцентрировать научные и промышленные ресурсы в определенных, закрытых от иностранцев и посторонних, городах, сделал вывод этот американский эксперт. Автор этого предположения является членом программы изучения России в одной из самых известных американских экспертно-аналитических структур, консультирующих Пентагон , — Центре военно-морских исследований.

«Зацикленной на глобальной борьбе с военно-промышленным комплексом Вашингтона Москве (в советское время — прим. ВЗГЛЯД) были нужны самые лучшие и талантливые соотечественники, работающие над самым широким спектром технологий и идей, с тем чтобы не отстать и, возможно, догнать своего соперника, — пишет Бендетт. — Теперь, спустя четверть века, Россия возвращается к схожей».

Речь идет о технополисе «Эра». Проект указа о его создании был опубликован 22 февраля.

Ранее в феврале стало известно о том, что военный инновационный технополис Министерства обороны создадут в Анапе, а руководить им будет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук . Целью «Эры», как явствует из официального комментария Министерства обороны, является «создание базы инновационных наработок» для последующего использования отечественными компаниями, работающими над продукцией военного назначения.

Тогда же, в феврале, президенту Владимиру Путину были продемонстрированы возможности будущего инновационного технополиса. В ходе презентации руководство «Эры» рассказало российскому лидеру о формировании перечня высокотехнологичных проектов, которые согласованы с Минобороны. Особый упор будет сделан на создание систем искусственного интеллекта военного назначения. Кроме того, госкорпорации планируют разместить свои представительства на территории технополиса для кураторства работы научных рот.

Кроме того, по словам министра обороны Сергея Шойгу , в технополисе смогут работать молодые ученые и выпускники технических вузов, для которых построят жилой комплекс на тысячу квартир, а первая группа специалистов сможет приступить к работе и службе уже в текущем году.

Сэмюэл Бендетт проводит параллель между «Эрой» и инновационным центром «Сколково» — российской «Кремниевой долиной», существующей под Москвой. По его мнению, российское государство, предприняв попытку сконцентрировать гражданские научные кадры и технологии в одном или нескольких центрах, может сделать то же самое в сфере ВПК.

Василий Кашин. Американский эксперт неправ, сравнивая военный технопарк с Арзамасом-16, Челябинском-70 или любым другим закрытым городом, существовавшим в советское время. На это указал эксперт « Валдайского клуба

Технопарк — это просто место, «где создаются условия для работы, подготовки научных кадров и быстрого развития научных проектов», отметил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД

«Это место, где вся инфраструктура подготовлена. Там можно сосредоточиться на решении научно-технических задач без отвлечения на какие-то посторонние вещи», — отметил Кашин.

Очевидно, что военный технополис, о котором было объявлено во всеуслышание, и закрытый город, не нанесенный на карту, — это разные явления. Ничего не сообщалось о том, что «Эре» может быть присвоен статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), которым обладают Саров (бывший Арзамас-16) и Снежинск (бывший Челябинск-70). Всего, напомним, в России четыре десятка ЗАТО.

«В принципе, идея создания военного технополиса — нормальная, — отмечает Василий Кашин, — все зависит от того, как она будет реализовываться на практике».

Он обращает внимание на то, что наибольший прогресс в инновациях в России происходит в сферах, связанных с Министерством обороны.

«С управлением наукой в целом государство у нас не слишком блестяще справляется, — отмечает Кашин. — Если в рамках Министерства обороны есть работающая система, если там как-то разумно научились выставлять критерии и оценивать результаты работы, почему бы под его эгидой не создавать технопарки?»

В отличие от Кашина, член-корреспондент РАН Валерий Цветков к перспективам создания военных технополисов относится со скепсисом.

«Я не знаю, зачем их вообще нужно создавать, когда у нас есть оборонные предприятия и соответствующие институты.

Если речь идет о создании каких-то привилегированных условий для ученых, то зачем для этого создавать какие-то отдельные центры,

почему эти условия нельзя создать по месту работы?» — сказал он газете ВЗГЛЯД. По его мнению, если прогноз Бендетта в какой-то мере оправдан и технополис создается как предшественник возрождения системы «закрытых» городов, то российские власти допускают ошибку. Ведь сама идея неких «закрытых» центров себя исчерпала, полагает Цветков.

В век свободного обмена информацией, когда ученый, сидя в Москве, может с помощью интернета работать на, скажем, американскую компанию, ожидать каких-либо технологических рывков от подобных учреждений бессмысленно.

«Вы посмотрите на то, что осталось от этих самых «закрытых» городов. Это же печальная ситуация», — замечает Цветков.

Он считает, что сконцентрировать все научные и технологические ресурсы в неких закрытых центрах в современных условиях не получится.

«Пусть даже в этих центрах только военные будут преподавать, руководить, готовить научные кадры, — говорит эксперт. — Но военные тоже люди; много ли найдется тех, кто захочет закрыть для себя возможность ездить даже в туристические поездки за границу?»

Цветков не считает, что «Сколково» может быть моделью военного технополиса, а потому сравнение Бендетта некорректно. «В принципе, у „Сколково“ есть как положительные моменты, так и моменты не то чтобы отрицательные, но, скажем так, непонятные. Например, в этот центр вложены миллиарды рублей, которые можно было бы с намного большей отдачей вложить бы в уже действующие научно-исследовательские центры». Главным минусом как «Сколково», так и любого технопарка (в том числе военного) Цветков считает необходимость создания научного центра с нуля.

«Создать на пустом месте научную школу невозможно. Уже должна быть научная школа. Если ее нет, все будет шатко и неустойчиво», — подчеркивает он.

И уж тем более невозможно создать научную школу в условиях искусственной изоляции. В качестве примера можно привести то же «Сколково». Цветков напоминает, что «самые талантливые специалисты, которые прошли там обучение, уехали на Запад».