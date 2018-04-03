МИД обвинил НАТО в переходе красной черты

«Безопасность в Европе в течение многих лет опиралась на меры сдержанности. В отношениях с нашими соседями, которые сегодня занимают самые радикальные позиции в отношении России , например, страны Балтии, никогда не было военных измерений. Теперь, благодаря НАТО у нас появилось военное измерение, это был их выбор, они перешли красную черту», — цитирует Грушко ТАСС

По мнению замминистра, наращивание военного потенциала НАТО у границ России совершенно не оправданно, предает РИА «Новости»

Грушкопри этом подчеркнул, что Москва сможет асимметрично ответить на любые недружественные шаги НАТО и защитить свои интересы.

«Любые попытки использовать наших соседей в качестве плацдарма для проецирования силы — они ни к чему не приведут. У нас сохранился тот ВПК, который нам позволяет давать в случае необходимости асимметричные ответы, выбирать те средства, которые мы считаем наиболее эффективными для обеспечения нашей обороноспособности и защиты легитимных интересов», — сказал Грушко, добавив, что Москва будет делать все необходимое, чтобы российская оборона «была гарантирована на 100%».

Также замминистра отметил, что ситуация вокруг дела об отравлении экс-полековника ГРУ Сергея Скрипаля связана с оправданием трат военного бюджета стран Запада.

«Речь идет о колоссальных тратах. Для того, чтобы их реализовать, нужен большой враг. Поэтому очевидно, что большая провокация, которая была устроена британской стороной, преследует именно эту цель — подбросить дополнительный горючий материал в кампанию русофобии», — сказал дипломат.