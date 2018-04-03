Министр обороны Китая назвал цель визита в РФ

Китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию, чтобы дать США знать о тесных связях России и Китая и выразить единую с РФ позицию по международным вопросам.
Министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу поблагодарил министра обороны РФ за теплый прием. По словам Вэй Фэнхэ, визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
По его словам, он совершил свой первый визит в качестве нового министра обороны Китая именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития двусторонних отношений и твердую решимость Вооруженных сил Китая укреплять стратегическое взаимодействие.
Кроме того, по словам Вэй Фэнхэ, китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности.
«Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас», — сказал Вэй Фэнхэ.
Он также подчеркнул, что китайская сторона готова выразить единую позицию по важной международной проблематике на международных площадках.