Министр обороны Китая назвал цель визита в РФ

Министр обороны Китая рассказал о цели своего визита в Россию

Китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию, чтобы дать США знать о тесных связях России Китая и выразить единую с РФ позицию по международным вопросам.

По его словам, он совершил свой первый визит в качестве нового министра обороны Китая именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития двусторонних отношений и твердую решимость Вооруженных сил Китая укреплять стратегическое взаимодействие.

Кроме того, по словам Вэй Фэнхэ, китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности.

«Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас», — сказал Вэй Фэнхэ.

Он также подчеркнул, что китайская сторона готова выразить единую позицию по важной международной проблематике на международных площадках.