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Министр обороны Китая назвал цель визита в РФ
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Министр обороны Китая рассказал о цели своего визита в Россию 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию, чтобы дать США знать о тесных связях России и Китая и выразить единую с РФ позицию по международным вопросам.
Министр обороны Китая генерал-полковник Вэй Фэнхэ на встрече с главой российского военного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу поблагодарил министра обороны РФ за теплый прием. По словам Вэй Фэнхэ, визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
По его словам, он совершил свой первый визит в качестве нового министра обороны Китая именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития двусторонних отношений и твердую решимость Вооруженных сил Китая укреплять стратегическое взаимодействие.
Кроме того, по словам Вэй Фэнхэ, китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы поддержать российскую сторону в организации Московской конференции по международной безопасности.
«Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас», — сказал Вэй Фэнхэ.
Он также подчеркнул, что китайская сторона готова выразить единую позицию по важной международной проблематике на международных площадках.
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