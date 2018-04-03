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Саперы ЦВО освоили электрический способ взрывания
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Саперы ЦВО освоили электрический способ взрывания 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Теперь свои навыки и знания они смогут использовать во время весеннего половодья при подрыве паводкоопасных рек в Челябинской области, Алтайском крае, Республике Хакасия.
В ходе лагерного сбора инженерных подразделений Центрального военного военнослужащие освоили огневой способ взрывания.
На комплексных занятиях по специальной подготовке личный состав изучил и сдал зачёт по требованиям безопасности при работе с взрывчатыми веществами. Военнослужащие, подготовив тротиловую шашку с капсюлем-детонатором и используя штатную машинку для подрыва (КПМ1), успешно выполняли подрывы.
Военные инженеры (ЦВО) зачастую используют свой опыт во время весеннего половодья при подрыве паводкоопасных рек в Челябинской области, Алтайском крае, Республике Хакасия.
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