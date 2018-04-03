ВКС передали дальний ракетоносец Ту-22М3

ВКС России передали дальний ракетоносец Ту-22М3

Казанский авиазавод имени Горбунова передал Дальней авиации ВКС России бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. На самолете произведены малый ремонт и доработки, сообщили в компании "Туполев".

Вслед за завершением работ Ту-22М3 успешно прошел на летно-испытательной станции КАЗ весь цикл наземных и летных тестов. После предъявительских, приемо-сдаточных и ознакомительного полетов ракетоносец отправился к месту постоянного базирования.

Многорежимный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей с больших средних и малых высот и является одним из основных самолетов Дальней авиации. Одна из главных боевых задач Ту-22М3 — охота за авианосными ордерами, за что самолет прозвали "убийцей авианосцев".

В 2016 году была принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета Х-32, разработанная специально для Ту-22М3. Она летает на высоте и скоростях, недосягаемых для ПВО противника, а дальность ее действия избавляет самолет носитель от необходимости заходить в зону видимости вражеских радаров. Один ракетоносец способен взять на борт три таких ракеты.

С 1989 года казанский авиазавод построил порядка 500 самолетов Ту-22М различных модификаций. В ближайшие годы весь парк Ту-22М будет глубоко модернизирован.