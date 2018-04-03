Ещё
ВКС передали дальний ракетоносец Ту-22М3
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВКС России передали дальний ракетоносец Ту-22М3 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Казанский авиазавод имени Горбунова передал Дальней авиации ВКС России бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. На самолете произведены малый ремонт и доработки, сообщили в компании "Туполев".
Вслед за завершением работ Ту-22М3 успешно прошел на летно-испытательной станции КАЗ весь цикл наземных и летных тестов. После предъявительских, приемо-сдаточных и ознакомительного полетов ракетоносец отправился к месту постоянного базирования.
Многорежимный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 предназначен для поражения наземных и морских целей с больших средних и малых высот и является одним из основных самолетов Дальней авиации. Одна из главных боевых задач Ту-22М3 — охота за авианосными ордерами, за что самолет прозвали "убийцей авианосцев".
В 2016 году была принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета Х-32, разработанная специально для Ту-22М3. Она летает на высоте и скоростях, недосягаемых для ПВО противника, а дальность ее действия избавляет самолет носитель от необходимости заходить в зону видимости вражеских радаров. Один ракетоносец способен взять на борт три таких ракеты.
С 1989 года казанский авиазавод построил порядка 500 самолетов Ту-22М различных модификаций. В ближайшие годы весь парк Ту-22М будет глубоко модернизирован.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Черноморский флот возьмет под охрану Азовское море Самолеты Tornado ФРГ устарели и не могут выполнять задачи НАТО В Брест переброшены российские десантники из Пскова
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот304
Малышева вызвала гнев телезрителей423
Путин упразднил посредничество в ЖКХ67
Тюрьма помогла Рыбке36
Что не так с новым «Простоквашино»32
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение