НАТО возьмется за Арктику в ответ на действия России

НАТО планирует наращивать военное присутствие в Арктике в ответ на действия России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса наращивать военно-морские силы в Арктике в ответ на действия российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«НАТО нужно реагировать на это и просить наших союзников, когда мы видим наращивание Россией своего присутствия в Северной Атлантике и на Крайнем Севере, чтобы они увеличивали число своих подводных лодок и военных кораблей (в этом регионе. — RT). Это необходимо делать, чтобы поддерживать низкий уровень напряженности», — объяснил Столтенберг.

По его словам, альянс планирует создать новое Атлантическое командование.

При этом Столтенберг добавил, что Россия и НАТО должны стремиться к тому, чтобы избежать гонки вооружений и росту напряжённости в регионе.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапарротти заявил, что альянс «отстаёт» от России в Арктике.