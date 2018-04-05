Ещё
НАТО возьмется за Арктику назло России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО планирует наращивать военное присутствие в Арктике в ответ на действия России 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: EPA
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса наращивать военно-морские силы в Арктике в ответ на действия российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.
«НАТО нужно реагировать на это и просить наших союзников, когда мы видим наращивание Россией своего присутствия в Северной Атлантике и на Крайнем Севере, чтобы они увеличивали число своих подводных лодок и военных кораблей (в этом регионе. — RT). Это необходимо делать, чтобы поддерживать низкий уровень напряженности», — объяснил Столтенберг.
По его словам, альянс планирует создать новое Атлантическое командование.
При этом Столтенберг добавил, что Россия и НАТО должны стремиться к тому, чтобы избежать гонки вооружений и росту напряжённости в регионе.
Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапарротти заявил, что альянс «отстаёт» от России в Арктике.
RT на русском: последние новости
В Минобороны опровергли сообщения о разведке израильской авиации в Сирии Почему Франция планирует усилить военную поддержку сирийских курдов Трамп поручил разместить нацгвардию на юго-западной границе с Мексикой
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение194
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений302
Рудковская опозорила Плющенко22
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
В США разбился F-1644
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение