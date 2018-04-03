«Настоящее украинское государственное пиратство»

Командование Черноморского флота России рассматривает вопрос постоянного военного присутствия в Азовском море и районе Керченского пролива. Источник в силовых структурах республики Крым заявил, что на такой шаг российские военные готовы пойти после «обозначившейся угрозы украинского государственного пиратства». Имеется в виду инцидент с задержанием и арестом украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» с экипажем.

Командование Черноморского флота ВМФ России готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря (в районах Керченского пролива и Тамани), а также — в акватории Азовского моря. Об этих планах сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах республики Крым.

Такие намерения связаны с задержанием и арестом украинской пограничной службой российского рыболовного судна «Норд» и всего его экипажа.

По словам собеседника агентства, агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах опасны не только возможным захватом российских судов, но и возникновением «настоящего государственного пиратства» со стороны Украины

Источник подчеркнул, что военные корабли и морская авиация Черноморского флота будет обеспечивать безопасность российского судоходства в случае получения соответствующего приказа.

26 марта украинские пограничники задержали российский рыболовный траулер «Норд». Экипаж из 10 человек был обвинен в нарушении морской границы, в отношении рыбаков были составлены административные протоколы. Им запретили покидать борт «Норда», доставленного в порт Бердянска и там арестованного. Украинские пограничники были вооружены двумя пулеметами, они собрали рыбаков на корме траулера для проверки документов. У всего экипажа были российские паспорта, выданные УФМС в Керчи

По словам капитана судна Владимира Горбины, украинские пограничники пообещали отпустить задержанных рыбаков, если они предоставят украинские паспорта, сообщает RT. Все десять человек отказались.

Моряк отметил, что российского консула не допускают к экипажу, объясняя это «отсутствием на судне граждан России». По прибытии в Бердянск рыбаков начали допрашивать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), пограничники, Национальная полиция и Рыбинспекция.

По словам Горбины, в трюме судна лежит шесть тонн протухшей рыбы — рыбаки ранее предлагали украинцам ее конфисковать, но СБУ отказалось. Рыба начала гнить и пахнуть. Судно находится под вооруженной охраной круглые сутки.

«Запасы [еды и воды] пополняются только силами юристов, которых к нам начали пускать. Они же приносят сменное белье, лекарства на свои деньги покупают. Слава богу, пустили медсестру, когда у нескольких членов экипажа поднялось давление», — рассказал капитан.

Отмечается, что хотя все документы, как личные, так и судовые, были изъяты украинцами, над судном все равно развевается российский флаг.

В субботу, 31 марта, капитан «Норда» был обвинен в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее» по статье 332-1 УК Украины. Об этом заявили в украинской Генпрокуратуре. В случае если вина Горбины будет доказана, его могут отправить в тюрьму на срок до 5 лет.

Судовладелец «Норда» назвал задержание и арест незаконными и опасными для жизни российских моряков. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

Как сообщает НСН, МИД России требует от Украины немедленно освободить экипаж рыболовецкого судна «Норд». В заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой говорится, что задержание можно рассматривать как «очередную провокационную выходку украинских властей в отношении граждан России».

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года по итогам референдума. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым, более 95% поддержали воссоединение. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.