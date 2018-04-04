Шойгу предупредил о новой угрозе

Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
Он подчеркнул, что усиливается антироссийская риторика и активизируется недружественная военная деятельность вблизи российских границ.
"Сегодня мир проходит через переломный этап, меняются взаимоотношения между государствами, все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий ", — заявил Шойгу (цитата по ТАСС).
В связи с этим Россия предпринимает шаги по обеспечению национальной безопасности. "Основной упор делается на борьбу с террористической угрозой, масштабы которой за последние годы значительно возросли", — сказал министр.