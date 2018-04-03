Конвертопланы в Прибалтике. Что делает спецназ США у российских границ

Американский спецназ осваивает просторы бывшего СССР. На днях в Латвию для участия в учениях прилетели два конвертоплана V-22 Osprey Сил специальных операций США . Ранее машины засветились в Эстонии Литве . Главное преимущество конвертопланов, представляющих собой гибрид самолета и вертолета, — большой радиус действия. О том, чем могут заниматься эти высокотехнологичные "птички" вблизи российских границ, — в материале РИА Новости

Ознакомительные полеты

Основные эксплуатанты конвертопланов V-22 — Корпус морской пехоты и Командование специальных операций ВВС США. Всего на вооружении спецназа сегодня около 50 таких машин. Главная сфера их применения — спецоперации на большом удалении от баз и авианосцев. Появление "дальнобойных" Osprey в странах Балтии несколько озадачило экспертов, ведь, на первый взгляд, в этом регионе профильных задач для них нет и не предвидится.

Присутствие своего спецназа в Прибалтике Пентагон официально признал в начале 2017-го. В интервью The New York Times глава управления Сил специальных операций генерал Рэймонд Т. Томас заявил, что в каждой прибалтийской стране на постоянной основе размещены около десяти американских спецназовцев. О том, чем конкретно они занимаются у российских границ, генерал не распространялся. Хотя эксперты не видят в этом большого секрета.

"Под девизами солидарности и поддержки своих партнеров по НАТО в Прибалтике американцы решают утилитарные задачи, — рассказал РИА Новости директор Центра политической конъюнктуры Иван Коновалов. — Одна из главных особенностей подготовки американского спецназа — это тренировки на разных театрах военных действий. Сегодня Силы специальных операций тщательно исследуют малознакомый балтийский ТВД, не исключено, что через него на ротационной основе прогонят весь спецназ, включая авиацию".

Крылья спецназа

Конвертопланы V-22 Osprey — идеальное "такси" для доставки, высадки и эвакуации спецназа. Толчком к их созданию послужила провальная операция "Орлиный коготь". В апреле 1980 года американский спецназ пытался прорваться на восьми транспортных вертолетах в Тегеран , где радикалы захватили посольство США и удерживали более 50 заложников. Во время дозаправки на временной базе в иранской пустыне один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, и операцию пришлось свернуть.

После этого американцы задумались о создании универсальной машины, которая могла бы взлетать и садиться по-вертолетному, преодолевая большие расстояния. Испытания V-22 Osprey, разработанного компанией Bell, стартовали в 1989-м, но на вооружение Osprey поступил только в середине нулевых. Несмотря на множество проблем, сопутствовавших проекту, машина получилась революционной: дальность полета при вертикальном взлете — более двух тысяч километров без дозаправки в воздухе, боевой радиус — 590 километров.

Самая знаменитая миссия Osprey — доставка тела уничтоженного американскими спецназовцами Усамы Бен Ладена с афганской авиабазы Баграм на авианосец "Карл Винсен" в Аравийском море, с борта которого "террориста номер один" захоронили в море.

Корейский сценарий

По словам Коновалова, одна из главных задач Сил специальных операций США в Прибалтике — работа с лояльными силами в тылу противника, создание и снабжение партизанских подразделений. Поэтому не исключено, что, помимо знакомства с местностью, в странах Балтии американцы выращивают новое поколение "лесных братьев" на случай гипотетического российского вторжения.

Данную тактику США впервые применили во время Корейской войны. Натасканная американскими инструкторами партизанская пехота ООН (UNPIK) совершала диверсионные рейды по тылам войск КНДР . В ходе Вьетнамской войны спецподразделение "Зеленые береты" сформировало "нерегулярные группы гражданской обороны" из представителей горских племен, которые действовали на тропе Хо Ши Мина.

Крупнейшую операцию по поддержке партизан — "Циклон" — провели на Афганской войне. В Пакистане Иране создали несколько десятков лагерей по подготовке афганских моджахедов, осуществлялись и поставки оружия, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер". Правда, результаты были неочевидными.

Солдаты спецназа США ("зеленые береты")

"То, что США смогут передать какой-то бесценный опыт ведения партизанской войны своим балтийским партнерам, вызывает большие сомнения, — говорит Коновалов. — Нельзя сказать, что он был позитивным. Во Вьетнаме проамериканские партизаны-горцы действовали не очень успешно, единственное достижение в Афганистане — передача моджахедам "Стингеров", усилия инструкторов и координаторов почти не повлияли на ход боевых действий".